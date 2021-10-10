"От эффекта в восторге": отрицающая пластику Буланова показала свое "новое" лицо

Татьяна Буланова отрицает, что делала себе пластические операции. Однако она не скрывает, что регулярно посещает косметолога.

Татьяна Буланова, кажется, молодеет с каждым годом. Подписчики совсем не замечают, чтобы у нее проявлялись признаки старения. Так, у певицы почти нет морщин, а в свои 52 года ей мало кто даст 40 лет. Артистка поделилась секретами молодости и красоты.

Исполнительница категорически отрицает пластические операции и убеждает всех вокруг, что никогда не ложилась под нож. Верят ей не все, так как выглядит она для своих лет слишком молодо. При этом Буланова открыто говорит о том, что ходит к косметологу.

Благодаря профессионалам она немного изменила форму губ и исправила небольшие проблемы с кожей. Она признается, что уже несколько раз делала себе уколы. Обо всем этом она не стесняясь рассказывает в своем аккаунте в "Инстаграме".

Оказывается, уже на протяжении нескольких лет блондинка проходит курс лазерного 5-D омоложения. После нее она всегда замечает покраснение кожи, но уже через несколько дней все проходит. Все длится не так долго – около одного часа.

"От эффекта в восторге!", – поделилась радостной новостью актриса.

Видимо, артистка довольна своей внешностью, а поклонники радуются за своего кумира. Неизвестно, будут ли Булановой помогать уколы через пару десятков лет или нет. Но, по ее словам, на операцию она, в любом случае, не решится.