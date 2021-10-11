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Шоу-бизнес
Скрывшуюся с места ДТП Собчак вызвали на допрос: Не отвертится

Скрывшуюся с места ДТП Собчак вызвали на допрос: Не отвертится

Звезде предстоит рассказать правду о страшной трагедии. Ксения Собчак предстанет перед следователями.
прочитано 135 раз

Улизнуть с места смертельного ДТП Ксения Собчак смогла легко, но забывать жуткую аварию сейчас не в ее интересах. Как бы ни стремилась блондинка отстраниться от людской беды, живет она в России, и законодательство обязывает ее соблюдать приказы правоохранительных органов. Стало известно, что журналистку вызвали на допрос, чтобы выяснить даже мельчайшие подробности автокатастрофы, в которой она участвовала.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Дело в том, что Ксения Собчак и другие пассажиры ее машины проходят свидетелями по уголовному делу, которое возбудили после аварии. Следственный департамент МВД России распорядился проконтролировать ход расследования. Так что теперь звезда вынуждена лицом к лицу предстать перед сотрудниками правоохранительных органов. От этого она никак не отвертится.

Как писали "Дни.ру", авария с принадлежащим журналистке автомобилем Mercedes произошла 9 октября в Сочи. Водитель транспортного средства выехал на встречную полосу в результате обгона, что стало причиной столкновения машины с другим авто. Одна из пассажирок погибла. Ксения Собчак спешно покинула место трагедии и улетела из города на самолете. Позднее она заявила, что все равно ничем бы не смогла помочь пострадавшим, поэтому и занялась своими делами.

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Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2021, 18:41 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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