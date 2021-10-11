Кадони встал на защиту сбежавшей с места аварии Собчак

Влад Кадони не смог молчать и высказал свою позицию в отношении того, что сейчас происходит с Ксенией Собчак.

В минувшие выходные известная журналистка стала участницей ДТП, в результате которого погиб человек. Блондинка не осталась на месте аварии, а почти сразу улетела в Москву, после чего получила множество обвинений в черствости. Влад Кадони не согласен с подобным мнением, более того, ведущему стыдно за тех людей, которые использовали случившееся как повод для сведения давних счетов с Ксенией Собчак.

"Нашелся повод разорвать Собчак старым ненавистникам," – написал Кадони в своем инстаграм-аккаунте.



Ведущий "Дома-2" попытался защитить журналистку от злобных хейтеров и предложил подписчикам разобраться в ситуации по порядку. Влад уверен в том, что никакой вины Ксении в случившемся нет. Он отметил, что когда пассажир садится в такси, он обычно не следит за дорогой, а занимается своими делами, поэтому никакой ответственности не несет. Кадони подчеркнул, что сама Собчак стала такой же жертвой ДТП, как и все остальные. Нельзя говорить, что журналистка скрылась с места преступления, так как никакого преступления она не совершала.

Влад Кадони также отметил, что в России ежедневно случаются страшные ДТП. При этом ни одно из них не освещалось так широко, как это, за исключением аварии с участием Михаила Ефремова, который был за рулем пьяным. В данном случае Собчак просто сидела на заднем сидении автомобиля, попавшего в ДТП. По мнению Кадони, здесь не может быть никаких сравнений, а хейтеры накинулись на журналистку лишь потому, что нашли подходящий повод.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак взвыла из-за травли после аварии.