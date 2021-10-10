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Шоу-бизнес
Тяжелобольной Гаркалин спешит к жене на тот свет

Тяжелобольной Гаркалин спешит к жене на тот свет

Уже несколько дней россияне следят за ситуацией с Валерием Гаркалиным. Артист попал в больницу из-за коронавируса.
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Осенью этого года Валерия Гаркалина увезли в больницу. Актеру диагностировали коронавирус. Каждый день в СМИ появляется информация о том, что артисту становится хуже. Сейчас у него поражено уже 85% легких. А если учитывать, что у него есть проблемы с сердцем, то ситуация становится действительно страшной.

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Ясновидящая Мирослава Коллавани заявила, что у Гаркалина очень мало шансов на выздоровления из-за того, что он сам уже, по всей видимости, потерял надежду и его организм постепенно перестает бороться с ужасным недугом. По ее словам, знаменитость во сне слышит голос своей уже давно умершей жены, которая зовет его за собой.

"Любимый, здесь больше нет чумы, не бойся, я жду тебя", – процитировала ее Коллавани.

Напомним, что Екатерина Гаркалина ушла из жизни более десяти лет назад. Ее любящий супруг больше так и не смог найти свою любовь и жениться. Он остался верным своей жене. У пары родилась дочка. Девочку назвали Никой.

Также стоит заметить, что здоровье Гаркалина стало значительно ухудшаться именно после того, как он похоронил супругу. Видимо, ее уход дался ему слишком тяжело. Теперь из-за хронических проблем с сердцем у него возникают сложности с борьбой с COVID-19.

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Валерий Гаркалин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
10 октября 2021, 14:58 Источник: Экспресс ✓ Надежный источник
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