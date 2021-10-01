Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину

Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня сделала себе прививку от коронавируса. По ее словам, это был вынужденный шаг. Так как в Европе, по ее словам, без прививки не дают работать.
Напомним, еще несколько недель назад Виктория Боня уверяла, что прививки чуть ли не стерилизуют женщин, и их нельзя делать из-за высокой опасности. Но сама себе она все же сделала прививку.
В своем "Инстаграм" Виктория Боня показала видео, на кадрах которого объясняет свой шаг. Она уверяет, что ее буквально вынудили, пишет "Царьград". Ведь отказываться от работы она не может.
"Сделала себе прививку (Moderna) с утра. Без нее работать не дают в Европе. Все-таки принудительная медицина существует по всему миру…" — заявила Боня.
Звезда добавила, что у нее пока нет никаких ощутимых побочных эффектов после прививки, и она непременно сделает себе повторную вакцинацию через три недели, как и положено.
Напомним, сразу после появления прививок Виктория Боня заявила, что это "чипирование под прикрытием". Она выступала резко против вакцинации от коронавируса. Боня утверждала, что прививка от ковида "стерилизуют всех женщин планеты", а также якобы содержат тяжелые металлы и вообще являются ужасно вредными для человеческого организма.
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