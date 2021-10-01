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Шоу-бизнес
Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину

Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину

Виктория Боня известна своей ярой пропагандой против прививок. Но сама она все же получила вакцину.
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Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня сделала себе прививку от коронавируса. По ее словам, это был вынужденный шаг. Так как в Европе, по ее словам, без прививки не дают работать.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Напомним, еще несколько недель назад Виктория Боня уверяла, что прививки чуть ли не стерилизуют женщин, и их нельзя делать из-за высокой опасности. Но сама себе она все же сделала прививку.

В своем "Инстаграм" Виктория Боня показала видео, на кадрах которого объясняет свой шаг. Она уверяет, что ее буквально вынудили, пишет "Царьград". Ведь отказываться от работы она не может.

"Сделала себе прививку (Moderna) с утра. Без нее работать не дают в Европе. Все-таки принудительная медицина существует по всему миру…" — заявила Боня.

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Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Звезда добавила, что у нее пока нет никаких ощутимых побочных эффектов после прививки, и она непременно сделает себе повторную вакцинацию через три недели, как и положено.

Напомним, сразу после появления прививок Виктория Боня заявила, что это "чипирование под прикрытием". Она выступала резко против вакцинации от коронавируса. Боня утверждала, что прививка от ковида "стерилизуют всех женщин планеты", а также якобы содержат тяжелые металлы и вообще являются ужасно вредными для человеческого организма.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 19:51 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость863114
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Хорошо бы стерилизовать Боньку, чтобы не плодила себе подобных
1

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