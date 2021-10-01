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Шоу-бизнес
Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть

Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть

Никита Джигурда заявил о готовности сразиться на ринге с Иосифом Пригожиным. Продюсер ответил ему.
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Все началось с конфликта лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и продюсера Иосифа Пригожина. Рокер неосторожно высказался в адрес певицы Валерии, после чего разгорелся скандал. Он назвал артистку нераскрученной и обязанной всем своему бывшему мужу. Пригожин заявил, что будет драться за честь своей жены и вызвал Шнурова на бой.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Рокер согласился, но вместо него желание сразиться вдруг выразил эпатажный актер Никита Джигурда. Он уверен, что вопрос решился бы одним ударом в челюсть.

Иосиф Пригожин ответил на предложение Никиты Джигурды. Продюсер не захотел биться с человеком, который ничего из себя не представляет. Также он назвал Джигурду "городским сумасшедшим".

"Поместить в психиатрическую больницу, чтобы он своим хрипловатым дерьмовым голосом не портил ауру. Кто это? Что это? Ходит, пиарится. Какое-то говно просто", – заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что Никите Джигурде не стоит влезать в мужской конфликт. Рано или поздно продюсер все равно встретится с Сергеем Шнуровым лично и заставит его ответить за слова.

Также он добавил, что личная жизнь посторонних людей ему совершенно неинтересна.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 19:31 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда эротично поздравил с 14 февраля

комментарии

Ответить:

Гость867882
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Шрек решил!!!!!! А он кто , что бы решать- от безделья мается - вместе с Никиткой больным лайки зарабатывает- тьфуууууу мерзость
Гость869724
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Уважаемый Никита Борисович! Переломив свои принципы< не могли бы засадить своего коня в задний въезд этого озабоченного получеловека- Шрека? У него очень сильно аналочка зудит. Будьте так любезны! И как можно- погрубее, сразгону!
Гость867882
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Обоих туда - и надолго
Гость868955
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Думаю,что толстопузого Пригожина нужно туда же на пару с Джигурдой.Этот мужлан задолбал пиаром набором костей безголосой Валерии.
Гость863114
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Давно пара, Пригожин браво!
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