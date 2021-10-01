Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть

Все началось с конфликта лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и продюсера Иосифа Пригожина. Рокер неосторожно высказался в адрес певицы Валерии, после чего разгорелся скандал. Он назвал артистку нераскрученной и обязанной всем своему бывшему мужу. Пригожин заявил, что будет драться за честь своей жены и вызвал Шнурова на бой.
Рокер согласился, но вместо него желание сразиться вдруг выразил эпатажный актер Никита Джигурда. Он уверен, что вопрос решился бы одним ударом в челюсть.
Иосиф Пригожин ответил на предложение Никиты Джигурды. Продюсер не захотел биться с человеком, который ничего из себя не представляет. Также он назвал Джигурду "городским сумасшедшим".
"Поместить в психиатрическую больницу, чтобы он своим хрипловатым дерьмовым голосом не портил ауру. Кто это? Что это? Ходит, пиарится. Какое-то говно просто", – заявил Пригожин.
Продюсер добавил, что Никите Джигурде не стоит влезать в мужской конфликт. Рано или поздно продюсер все равно встретится с Сергеем Шнуровым лично и заставит его ответить за слова.
Также он добавил, что личная жизнь посторонних людей ему совершенно неинтересна.
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