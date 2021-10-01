"Забыть, откуда ты родом": взбешенный Масляков влез в скандал с экс-подопечными

Александр Масляков возмущен новым проектом телеканала ТНТ "Игра", где участвуют его бывшие подопечные. Бессменный ведущий КВН заявил, что считает их недостойными людьми.

В новом сезоне легендарной игре исполняется 60 лет. Все эти годы ее лицом является Александр Масляков. Он убежден, что КВН – это "не про деньги", а "про удовольствие". Многие его "выпускники" стали знамениты сами по себе и теперь запускают собственные проекты, похожие на КВН.

Александр Масляков к такому способу заработка относится резко негативно. В частности, его бесит новый проект телеканала ТНТ "Игра", в котором участвуют его экс-подопечные. Шоумен заверил, что не в обиде на них, но не одобряет их поведения.

Александр Масляков отметил, что они сделали карьеру именно благодаря КВН, а теперь неблагодарны. Ведущий верит, что "классический" проект продолжит свое существование. При этом платить за победу командам так и не планируют. Шоумен убежден, что игра и так развивается.

"Раз есть столько желающих играть, а не просто, повторюсь, заработать 30 миллионов и ради этого забыть про всех и вся, и забыть, откуда ты родом", – заявил Александр Масляков.

Некоторые россияне скептически отнеслись к словам Александра Маслякова о бескорыстности на КВН. Они вспомнили о том, что сам телеведущий заработал на игре большое состояние. "Миллиардер Масляков учит молодых комиков, что играть за деньги — аморально", — иронично отметил один из пользователей Сети.