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Шоу-бизнес
"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской

"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской

Между Любовью Успенской и Натальей Лапиной разгорелся громкий скандал. Артистка пожаловалась, что королева российского шансона не платить ей авторские отчисления за ее песню "По полюшку".
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Недавно Лапина официально запретила звезде исполнять свою композицию. Тогда с Лапиной связался мужчина, назвавшийся братом Успенской. Он кричал, что у певицы якобы есть все права исполнять "По полюшку". А затем позвонила и сама знаменитость.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Лапина заявила, что денежные вопросы певица игнорирует, при этом настаивая на опровержениях и требует отменить запрет на исполнение хита. Любовь Успенская считает, что Наталья Лапина должна быть ей только благодарна за то, что та сделала песню хитом.

От своей позиции Лапина отступать не собирается. Она отметила, что это не первый конфликт, который, по ее словам, спровоцировала королева российского шансона. Артистка рассказала, что однажды приехала на передачу "Привет, Андрей!" и встретила в коридоре нового директора Любови Успенской, которая тут же заорала: "Что она тут делает?".

По словам Лапиной, окружающие просто "офигели" от такого унижения артистки. Тогда Наталья спросила Успенскую напрямую по телефону: что же это за скотское отношение? На это исполнительница просто ответила, что ее не предупредили, что Лапина приедет. Автор "По полюшку" призналась, что не ожидала такой реакции.

Тогда продюсер устраивать скандал не стала, но теперь твердо решила добиваться справедливости до конца. Ранее артистка подчеркнула, что "происходит беспредел". Наталья Лапина уже подготовила заявление в прокуратуру. После некрасивой истории с Любовью Успенской артистка решила больше не писать песен русским артистам.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 15:42 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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