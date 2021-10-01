Мистика! Штурм отправила похоронившего жену Шаляпина в церковь

Прохор Шаляпин совсем недавно женился на миллионерше из Канады Татьяне Клаудии Дэвис, которая, конечно, как и все предыдущие его пассии, была намного старше его. Свадьбу громко отпраздновали в Лас-Вегасе. Казалось, в жизни шоумена наступила идиллия. Но ее нарушила страшная трагедия.
Сразу после свадьбы у жены Шаляпина нашли ковид. Ее госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.
Не справившись с коронавирусной инфекцией, жена Шаляпина умерла. Шоумен сообщил новость в своем "Инстаграм". Российская актриса Наталья Штурм считает это событие страшным и мистическим. В комментариях к публикации она как могла поддержала 37-летнего Прохора Шаляпина.
Штурм посоветовала Шаляпину сходить в церковь, так как его преследует смерть людей, которым еще жить и жить.
"Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил... У тебя сильный ангел-хранитель — поблагодари его", – написала Штурм.
Ранее "Дни.ру" писали, что Прохор Шаляпин готовится стать наследником многомиллионного богатства жены. Стоит отметить, что по российскому законодательству первыми наследниками покойных являются супруги и дети.
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