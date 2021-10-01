50-летняя Гришаева удивила экстравагантным видом

Историк моды Александр Васильев прокомментировал образ Нонны Гришаевой на фестивале "Кинотавр".

Телеведущий назвал звезду театра и кино своей любимой актрисой. Эксперт отметил, что Нонна Гришаева нравится ему своим прекрасным чувством юмора и позитивом, который всегда излучает.

Артистка выбрала для кинофестиваля брючный костюм в модной черно-белой гамме. Преобладающий светлый тон гармонично разбавили черные полосы. При этом в целом ансамбль смотрелся весьма экстравагантно.

Александр Васильев сделал знаменитости комплимент. Он отметил, что актриса выглядит в свои годы довольно молодо: стройная фигура, аккуратная прическа. Историк моды заключил, что Нонне Гришаевой идут экстравагантные образы.

Напомним, ранее знаменитость поделилась главным профессиональным страхом. Звезда рассказывала, что ее тоже долгое время мучит один и тот же кошмар. "Страшный сон всю жизнь: я не могу найти выход на сцену", – поделилась Нонна Гришаева.

Как писали "Дни.ру", актриса на сцене уже почти сорок лет. Когда ей было десять лет, она играла на сцене Одесского театра оперетты. При этом, как уверяет звезда, она до сих пор волнуется перед каждым выходом на сцену.

