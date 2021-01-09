Сергей Зверев заявил о намерении стать депутатом Государственной Думы

Сергей Зверев решил заступить в 2021 году на новый пост. Если верить словам шоумена, то ему давным-давно следовало податься в органы государственной власти. Теперь мужчина намерен стать депутатом.

Певец добавил, что быстро бы поднял страну с колен и смог бы добиться внушительных результатов во всех сферах жизни россиян. Сергей Зверев возложил на себя слишком много обязанностей до того момента, как подал заявление на вакантное место в Думе.

Баллотироваться шоумен планирует от Бурятии, где у него есть широкая народная поддержка. Он сам – уроженец Восточной Сибири. Артист уже известен, в частности, тем, что в прошлом году провел одиночный пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода на берегу Байкала.

"Надо идти в депутаты, уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть", – высказался Зверев.

Напомним, участие в пикете стоило Сергею 15 тысяч рублей. Подобное выступление послужило отличным стартом для целой серии общественных протестов, связанных с сибирским заводом.

Стоит отметить, что местная прокуратура заморозила стройку на Байкале. Тогда многочисленная аудитория была шокирована смелостью Зверева и его ярым желанием добиться правды.

Остается только гадать, продвинется ли Сергей к своей цели и местные депутаты сделают все возможное, чтобы представитель шоу-бизнеса проиграл на местных выборах.