Страшная болезнь изуродовала Кудрявцеву: Опухший нос и красные глаза

Новогодние каникулы Леры Кудрявцевой пошли под откос. Стало известно, что теледива подхватила коронавирусную инфекцию, после чего стремительно слегла. Артистка пожаловалась на опухшее лицо и красные глаза.

Телеведущая должна была улететь отдыхать в Дубай, однако все ее планы канули в лету. Пока на горизонте маячили горячие пески, яркое солнце и небоскребы, Лере Кудрявцевой пришел положительный тест на COVID-19.

Теперь звезда развлекается сериалами и большим количеством витаминов. Она усиленно лечится и транслирует каждый шаг в личном блоге в "Инстаграм". По словам Леры, она жутко расстроена сложившейся ситуацией.

"Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов, опухший нос и красные глаза", – призналась Кудрявцева.

Похоже, что телеведущую выводят из себя фотографии экзотических мест, которые время от времени появляются в социальных сетях. Артистка добавила, что не нуждается в постоянных советах и заботливых комментариях поклонников.

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Более того, дива не постеснялась показать себя во всей красе в период бушующей пандемии коронавируса. Кудрявцева предстала перед фанатами в зеленой маске, с распухшими губами и отекшими глазами.