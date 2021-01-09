Осталось немного: Серябкиной отвели короткий срок для рождения ребенка

Знаменитая экс-участница группы "SEREBRO" Ольга Серябкина вышла замуж в 2020 году. Поклонники певицы с нетерпением ждут, когда она решится забеременеть. Астролог Афина Март уверена – для создания полноценной семьи у звезды осталось совсем немного времени.

Ольга Серябкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве. В гороскопе Ольги бросается в глаза Солнце в экзальтации – в воинствующем знаке Овен в соединении с Черной Луной. Аспект вседозволенности – человек не признает никаких законов, кроме собственных. Постоянные конфликты на почве секса, денег и власти. Ольга изо всех сил доказывает миру, что она достойна занимать высокое место под солнцем, и на этом пути она сметает все преграды с мощностью неутомимого бульдозера.

Параллельно с демонстрацией завышенной самооценки, Ольга обладает невероятной трудоспособностью, а в душе может ощущать серьезные комплексы и страхи, связанные с недолюбленностью и ранней потерей отца. Очень ранимая, крайне чувствительная к тому, как ее оценивают окружающие. Именно ранимость и уязвимость раз за разом заставляют ее прятаться под маской павлина, хвастливо распускающего хвост. Талант танцовщицы был заложен по факту рождения. Настойчивая, целеустремленная, структурная козерожья Луна в гармоничном аспекте с Марсом и кармическим Восходящим Лунным Узлом сделала девочке поистине королевский подарок: врожденные отточенные движения, верное чувствование ритма, скульптурную балетную фигуру и огромное честолюбие. Ольга Серябкина росла в семье, которая не имела никакого отношения к творчеству. Тем не менее судьба предоставила ей возможности, ни одну из которых она не упустила, пройдя путь от танцовщицы у Ираклия Пецхалавы, от "третьей слева" в группе SEREBRO до собственной сольной карьеры под псевдонимом Mоlly.

Ольга – воин и однолюб, да-да. При такой очевидной открыто проявляемой сексуальности ей очень важно иметь близкого и родного человека по духу. Вступая в очередные отношения, она уверена, что это на всю жизнь. Ольга требует накала страстей и преданности от партнера, а не получая их – разрывает отношения безвозвратно, чтобы опять полюбить сначала и "навсегда".

В 2021 году Ольге исполнится 36 лет. Очень важный период в жизни. Период очередного кармического экзамена – Лунные Узлы приближаются к своему натальному месту стояния. У Ольги и есть пару лет, чтобы сдать кармический экзамен, заключающийся в построении собственной башни "из слоновой кости" под названием семья. Главная задача воплощения у Ольги – созидать, а не разрушать. Пока не получается. Транзитный Плутон утюжит натальную Луну, требует реализации материнского инстинкта. В случае невыполнения он потребует жертв либо в сфере здоровья, либо в отношениях с матерью. В апреле-мае 2021 года у Ольги произойдут очень важные судьбоносные события, связанные, и с карьерой, и с личной жизнью. Но по-прежнему Ольга Серябкина не будет удовлетворена (дирекционное Солнце в оппозиции с Сатурном) и по-прежнему будет во весь дух мчаться, завоевывать этот мир (иначе она не может), пока не поймет, что самая главная ценность у неё уже есть – это она сама.