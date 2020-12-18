"Что ты с собой сделала?": Серябкина лишилась прекрасных волос

Перед Новым годом певица Ольга Серябкина решила преобразиться. Она постриглась и показала в своем "Инстаграм" новое видео.
Певица лишилась своих прекрасных длинных волос и сделала короткую стрижку. Таким образом она решила распрощаться с уходящим годом. Люди верят, что таким образом можно избавиться от негатива.
"2020, bye", (2020, пока – прим. ред.) – написала Ольга Серябкина в своем "Инстаграм".
Поклонники не поверили, что перед ними действительно их любимая Ольга. Они разочаровались в смене имиджа кумира, ведь игривые темные волосы были отличительной чертой Серябкиной.
"Что ты с собой сделала?", "А сейчас было очень неожиданно", "А я как-то говорила, что хочу, чтобы Оля сделала каре", – написали поклонники в комментариях.
Многие все же похвалили преображение певицы. Поклонникам понравилась новая стрижка артистки.
Стоит отметить, что перед Новым годом многие звезды отечественного шоу-бизнеса преобразились. Новый имидж обрела Алсу, Кристина Асмус, а также Мирослава Карпович.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Почему столько рекламы на форуме?
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.