"Рейтинги взлетят до небес": Газманов о возвращении реалити-шоу "Дом-2"

Родион Газманов удивлялся, что реалити-шоу "Дом-2" существовало долгие годы. Певец понимал: авторы проекта пытались делать деньги, а участники приходили на телестройку ради повышения популярности. При этом артист недоумевал, почему зрители много лет смотрели срежиссированные "брачные игрища".
Газманов предположил, что за участниками "Дома-2" следили только те люди, у которых скучная жизнь. Из-за многолетнего зрительского интереса проект может быть перезапущен, считает Родион. Однако для этого, по мнению певца, нужно приглашать нового ведущего, который сможет привлечь аудиторию.
Идеальная кандидатура, которая способна реанимировать "Дом-2", – это Николай Дроздов (экс-ведущий передачи "В мире животных"), уверен Газманов.
"Рейтинги взлетят до небес", – считает он.
Критикуя реалити-шоу "Дом-2", Родион Газманов признался, что шоу "Адская кухня" с Константином Ивлевым, – единственный проект, который он смотрит с удовольствием. А "Битву экстрасенсов" на телеканале ТНТ он назвал смешной передачей, которую можно посмотреть лишь раз ради "энтомологического интереса".
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