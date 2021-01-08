"Нам нужно побыть вдвоем": Хилькевич уединилась с агрессивным мужем

Удивительно, что сломанный нос не смог освежить супружескую жизнь Хилькевич. Чтобы несколько дней побыть рядом со своим мужчиной, актриса оставила детей и выбралась за город.
По словам Анны, выходные с любимым стали для нее испытанием. Актриса всего за несколько дней успела соскучиться по шумным "малышарикам". Видимо Хилькевич настолько сильно привыкла к вниманию детей, что отпуск с мужем показался ей настоящей пыткой.
"Признаюсь, это решение далось нам с трудом. Мы очень хотели уединиться, нам стоило побыть вдвоем. Проблемы в семье зачастую возникают именно из-за недомолвок и потери чувства безопасности в отношениях и привязанности", – подытожила актриса.
Анна добавила, что супругам очень важно находить время друг для друга. Ведь это одна из составляющих успешной семейной жизни. К слову, вторым аспектом Хилькевич считает переломы и травмы, нанесенные супругами.
Звезда призналась, что после нелепого случая с носом друзья подшучивают над ней. А любящего мужа Хилькевич ласково называют "абьюзером". Напомним, что возлюбленный ударил актрису во время новогоднего танца. Тогда Анна не могла себе представить, что 1 января проснется с переломом.
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