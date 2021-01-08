Пелагея воссоединилась с бывшим мужем на Рождество

Известная вокалистка решила возобновить теплые отношения с экс-супругом Иваном Телегиным. Певица Пелагея отметила с бывшим избранником православный праздник.

О расставании олимпийского чемпиона и заслуженной артистки России ходило много слухов. Долгие судебные разбирательства усложняли и без того натянутые отношения между Пелагеей и Иваном Телегиным. В мае 2020 года хоккеист и певица окончательно развелись и перестали подогревать интерес к личной жизни. Наконец, звезда сделала решительный шаг к примирению с бывшим мужем – воссоединилась с ним на Рождество, организовав приятную дружную атмосферу. Об этом певица Пелагея сообщила в своем инстаграм-канале.

Иван Телегин и исполнительница фолк-рока отметили православный праздник не вдвоем, а вместе с трехлетней дочерью Таисией. Певица Пелагея разместила снимки маленькой наследницы, которая стала украшением рождественской встречи. Яркая пухлощекая девочка излучала радость, находясь рядом с любимыми родителями.

Поклонники артистки были восхищены обликом маленькой красотки, а также тем обстоятельством, что Пелагея все же сумела сплотиться с экс-супругом ради дочери. Фанаты звезды так и не смогли прийти к единому мнению о том, на кого из родителей Таисия больше похожа. Пользователи Сети оставили певице Пелагее добрые рождественские пожелания, одним из которых стало полноценное восстановление ее семьи.