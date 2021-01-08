"Красивых деток много не бывает": Бородина высказалась о новой беременности

На Мальдивских островах теледива предалась мыслям о пополнении в семействе. Ксения Бородина написала о беременности своим фанатам.

На новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса отправились в жаркие страны, чтобы набраться сил и радовать поклонников отдохнувшим видом. Не исключением стала и Ксения Бородина, которая наслаждается отпуском на берегу Индийского океана в окружении пальм. Недавно знаменитость опубликовала фото, на котором она прикрывает фигуру туникой, стоя на песчаном пляже рядом с супругом.

Звезда предположила, что по снимку ее поклонники могут сделать вывод о том, что она беременна. Чтобы не интриговать подписчиков инстаграм-канала, Ксения Бородина решила прояснить эту щекотливую ситуацию. "Это ветер мою тунику колышет, а не беременность", – выразилась женщина.

Живот звезды "Дом-2" стал широко обсуждаем в комментариях к публикации. Пользователи Сети по-разному отреагировали на заявление телеведущей. Одни подумали, что теледива лукавит и может на самом деле ожидать появления малыша, другие – поверили знаменитости, но решили, что ей не помешал бы третий ребенок. "А может это тонкий намек ", "А что, беременна если – супер. Сын вам нужен", "Почему бы и да?! Красивых деток много не бывает", "Можно не оправдываться туникой", – написали увлеченные комментаторы Ксении Бородиной.