Сломала шею: дочь Меладзе в больнице

18-летняя Арина Меладзе опубликовала в личном микроблоге фото из госпиталя. Наследница знаменитости сообщила, что сломала шею. Подробности произошедшего дочь Валерия Меладзе пока держит в тайне.
Судя по всему, полученная травма не представляет опасности для жизни, раз уж Арина способна постить снимки в соцсетях. В любом случае, хочется пожелать девушке скорейшего выздоровления.
Отметим, что о жизни наследницы вокалиста известно мало. По слухам девушка занимается спортом.
Напомним, первой женой Валерия Меладзе была Ирина Малухина. В этих отношениях певец официально находился с 1989 по 2014 год. Малухина родила вокалисту трех дочерей: Ингу, Софью и Арину.
В 2014 году Валерий Меладзе зарегистрировал брак с экс-солисткой поп-группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. К этому моменту у знаменитостей уже подрастал десятилетний сын Константин. В июле 2014 года Альбина родила Валерию второго мальчика – Луку.
Популярные темы форума
Стояк
Как женится и не ошибится?
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Как убить время?
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
??
Человек размножается как микроб
Обожаю Америку, но меня бесит существование трусов Начального на Украине и отсутствие денег на новый годовая
Что реально происходит в стране?!