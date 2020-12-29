Волочковой на зависть! Сын сбежавшей из России Джанабаевой впечатлил способностями

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отказались отмечать Новый год в России, поэтому они собрали вещи и сбежали в Дубай. И если исполнитель хита "Салют, Вера!" пока не публикует снимки с отдыха, то его супруга делает это с удовольствием. Артистка уже выложила в "Инстаграм" несколько кадров из Эмиратов.
Поклонники обратили особое внимание на видео с красивым пейзажем, поскольку в объектив смартфона попал один из сыновей Джанабаевой. Фанаты увидели, как шестилетний наследник артистов Лука тренирует поперечный шпагат. Как пишет "7Дней.ru", такой гибкости должна позавидовать даже королева растяжки Анастасия Волочкова.
По словам Джанабаевой, ее младший сын занимается гимнастикой уже несколько лет. Мальчик весьма одаренный. В школе он демонтирует лидерские качества. Сейчас Лука вынужден учиться дистанционно из-за коронавирусных ограничений. В беседе с журналистами певица отмечала, что ее наследник – неуемный ребенок, ему сложно без общения с ровесниками.
Напомним, недавно Альбина Джанабаева высказалась о старости. Певица призналась, что не боится возрастных изменений. Впрочем, поклонники все равно решили поддержать артистку, отметив, что с годами она становится лишь краше.
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