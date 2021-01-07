Пынзарь шикует на фоне закрытия "Дома-2"

Девушка захотела провести важный день на берегу Атлантического океана. Приготовления к празднику у нее начались с самого утра. Как оказалось, предпринимательница забыла дома купальник, поэтому решила отправиться на шопинг.
После прогулки по торговому центру Дарья Пынзарь вместе с супругом поехала на пляж. Весь день звезда шоу "Дом-2" провела у воды – загорала и купалась. Затем экс-участница риалити переоделась к ужину и поехала в ресторан. Пара забронировала столик в роскошном заведении, куда позднее приехали и друзья. День рождения бизнес-леди завершила развеселыми танцами на улице.
Поклонники в комментариях пожелали бывшей участнице шоу "Дом-2" счастливого нового года и исполнения всех желаний. Некоторые посчитали, что Дарья Пынзарь шикует, несмотря на пандемию коронавируса и слухи о закрытии телепроекта, который подарил ей путевку в мир.
Впрочем, пересуды девушку нисколько не тронули. Она отметила, что была счастлива весь день и провела праздник так, как хотела.
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