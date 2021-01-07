Ягудин отреагировал на слухи о романе с Карпович

Еще в ноябре прошлого года всплывала информация, связанная с тесным общением Ягудина и Карпович. Поговаривали, что девушка пыталась увести Алексея из семьи. Правда ли, что Мирослава положила глаз на титулованного спортсмена на репетициях спектакля?

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