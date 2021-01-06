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Шоу-бизнес
Лещенко и Ротару больше не нужны:

Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя

Лев Лещенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press /www.globallookpress.com
Споры о том, стоит ли продолжать снимать "голубые огоньки" в прежнем формате, велись весь декабрь. Многие "старички" отечественного шоу-бизнеса настаивали на том, что традицию необходимо соблюдать, ведь это нужно зрителям. Однако реальность оказалась немного иной.
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Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассказал, как разные телеканалы решили проблему контента в новогоднюю ночь. По словам специалиста, рейтинги показали, что народ действительно устал от "нафталинового" парада таких звезд, как Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и других.

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"После очередного просмотра эфиров новогодней ночи стало очевидно, что федеральные каналы видят по-разному свое развитие. Если одни в новогоднюю ночь представили на суд зрителей новые шоу, то другие снова показывали этот "нафталиновый" Голубой огонек", – говорит эксперт. При этом, по словам Вадима Манукяна, вопреки ожиданиям традиционалистов, до и после обращения президента лидирующие позиции были на стороне тех, кто отказался от старого формата.

"Тот же Ургант выпустил шикарный итальянский новогодний огонек, и теперь его без преувеличения смотрит вся Италия и говорят об этом все итальянские медиа", – добавил эксперт.

Как отметил специалист, России впервые удалось таким изящным способом заинтересовать Запад отечественными исполнителями. "Даже Николай Басков в паре с Даней Милохиным зазвучал по-новому. А Зиверт и вовсе стала своей в доску для итальянцев", – заявил Вадим Манукян. По словам эксперта, даже Филипп Киркоров решил не сниматься в традиционном Голубом огоньке в 2021 году, но при этом блистал в новогодних проектах конкурирующих телеканалов.

Специалист считает, что, к сожалению, некоторые не хотят слышать критику со стороны зрителей в свой адрес. Наступает время перемен и те, кто успел это понять, уже делают шаги, которые показывают в них прогрессивных менеджеров, а не тех, кто живет по старинке.

"У Константина Эрнста и Алексея Земского получается удивлять своих зрителей, а вот у Олега Добродеева не очень. По крайней мере, это стало очевидно в Новый год, в праздник, который, пожалуй, единственный раз в году объединяет семьи за просмотром телевизора", – отметил Вадим Манукян.

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Автор: 6 января 2021, 17:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость
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Гость
Вадя, эксперд, ты за кого решаешь. Лещенко и Долина прекрасные артисты, профессионалы. Если людям приелись пластмассовые голубоогоньковые фанерщики, с отсуствующим сюжетом, то не значит, что в целом Голубые огоньки не нужны. Претензии ставить надо по поводу отсутствия в огоньках интересных сюжетов, какие раньше были в СССр..
Голубой огонек не удался, наконец-то это поняли. Старичкам и старушкам пора на заслуженный отдых. Одни и те же лица уже шибко надоели. Давайте молодых, красивых, голосистых и без фанеры. Для интереса посмотрел повтор украинского новогоднего шоу. . Молодые, без понтов и нарядов от Гуччи. Все пели в микрофон без фанеры. Публика вся молодая танцевала, подпевала. Одеты просто. А у нас парад прикидов от кутюр и открывали рты, как рыбки в аквариуме.
Гость
Ответить
Вадя, эксперд, ты за кого решаешь. Лещенко и Долина прекрасные артисты, профессионалы. Если людям приелись пластмассовые голубоогоньковые фанерщики, с отсуствующим сюжетом, то не значит, что в целом Голубые огоньки не нужны. Претензии ставить надо по поводу отсутствия в огоньках интересных сюжетов, какие раньше были в СССр..
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