Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя

Споры о том, стоит ли продолжать снимать "голубые огоньки" в прежнем формате, велись весь декабрь. Многие "старички" отечественного шоу-бизнеса настаивали на том, что традицию необходимо соблюдать, ведь это нужно зрителям. Однако реальность оказалась немного иной.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассказал, как разные телеканалы решили проблему контента в новогоднюю ночь. По словам специалиста, рейтинги показали, что народ действительно устал от "нафталинового" парада таких звезд, как Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и других.



"После очередного просмотра эфиров новогодней ночи стало очевидно, что федеральные каналы видят по-разному свое развитие. Если одни в новогоднюю ночь представили на суд зрителей новые шоу, то другие снова показывали этот "нафталиновый" Голубой огонек", – говорит эксперт. При этом, по словам Вадима Манукяна, вопреки ожиданиям традиционалистов, до и после обращения президента лидирующие позиции были на стороне тех, кто отказался от старого формата.

"Тот же Ургант выпустил шикарный итальянский новогодний огонек, и теперь его без преувеличения смотрит вся Италия и говорят об этом все итальянские медиа", – добавил эксперт.

Как отметил специалист, России впервые удалось таким изящным способом заинтересовать Запад отечественными исполнителями. "Даже Николай Басков в паре с Даней Милохиным зазвучал по-новому. А Зиверт и вовсе стала своей в доску для итальянцев", – заявил Вадим Манукян. По словам эксперта, даже Филипп Киркоров решил не сниматься в традиционном Голубом огоньке в 2021 году, но при этом блистал в новогодних проектах конкурирующих телеканалов.

Специалист считает, что, к сожалению, некоторые не хотят слышать критику со стороны зрителей в свой адрес. Наступает время перемен и те, кто успел это понять, уже делают шаги, которые показывают в них прогрессивных менеджеров, а не тех, кто живет по старинке.

"У Константина Эрнста и Алексея Земского получается удивлять своих зрителей, а вот у Олега Добродеева не очень. По крайней мере, это стало очевидно в Новый год, в праздник, который, пожалуй, единственный раз в году объединяет семьи за просмотром телевизора", – отметил Вадим Манукян.