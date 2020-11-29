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"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"

Никола Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Юрий Лоза расстроен тем, что его не зовут на "Голубой огонек" телеканала "Россия 1" и другие новогодние программы из-за давно обосновавшихся тем "прикормленных" артистов. Многие россияне согласились с певцом в том, что "басковы" и "киркоровы" на экранах уже порядком надоели.
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Музыкант отметил, что уже 15 лет не может попасть в "Голубой огонек". Исполнитель хита "Плот" заявил, что у него есть прекрасная новогодняя песня.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Юрий Лоза считает, что "Голубой огонек" – это коммерческая структура, для которой главное – прибыль. По его мнению, организаторы шоу не спрашивают у артистов, не попадающих в их список, есть ли у них новые композиции для новогодней передачи.

По словам артиста, в России есть около двух десятков его "прикормленных" коллег. Он отметил, что у Филиппа Киркорова и Николая Баскова в отличие от него по сто новогодних эфиров.

Пользователи Сети согласились с исполнителем. "Это уж точно, одни и те же артисты надоели, как горькая редька... Мы хотим увидеть новых артистов и новую программу, а не монотонное пение и чоканье бокалов с искусственными улыбками", "Все соскучились по новым лицам!", "Все вы – вчерашний ужин. "Киркоров, Басков, Ротару, Меладзе, Долина, Лепс и т.д. Сколько лет прошло, как одни и те же поют, ничего не меняется", – высказались россияне.

Как писали "Дни.ру", поговаривают, что Алла Пугачева пыталась запретить Ольге Бузовой появляться на съемках "Голубого огонька". Примадонна негативно настроена по отношению к молодой коллеге и считает, что у той нет вокального таланта.

Автор: 29 ноября 2020, 11:57 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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