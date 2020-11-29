"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"

Юрий Лоза расстроен тем, что его не зовут на "Голубой огонек" телеканала "Россия 1" и другие новогодние программы из-за давно обосновавшихся тем "прикормленных" артистов. Многие россияне согласились с певцом в том, что "басковы" и "киркоровы" на экранах уже порядком надоели.

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