Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву

49-летняя звезда "НТВ" сообщила, что отправилась на двухнедельный карантин. Бушующая пандемия COVID-19 сразила и представительницу шоу-бизнеса.

Оказалось, что стойкий иммунитет подвел Леру Кудрявцеву. Сама же телеведущая не стала рассказывать в подробностях о своем состоянии. Многочисленную аудиторию волнует еще один вопрос: не заразилась ли младшая дочь артистки.

Напомним, наследницу Машу теледива родила в возрасте 47 лет. Несмотря на то, что для зачатия ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, родить ей удалось естественным путем. По словам Леры, она была готова на все, чтобы выносить долгожданную девочку.

Стоит отметить, что телеведущая долгое время остерегалась заграничных курортов и не рисковала здоровьем членов семьи. Летом они отправились на отечественные пляжи, а зимой планировали вырваться в горы. Однако неожиданный недуг обрушил все планы Кудрявцевой.

Накануне звезда сообщила, что ей пришел положительный тест на коронавирус. Поклонники негодуют, где же Лера могла подцепить инфекцию. Нашлись и те, кто заподозрил артистку в мошенничестве.

"Бабкина тоже "болела", в итоге с пластикой оказалась – с круговой подтяжкой! Вы туда же?", – тонко намекнули пользователи.

