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Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву

Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву

Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
49-летняя звезда "НТВ" сообщила, что отправилась на двухнедельный карантин. Бушующая пандемия COVID-19 сразила и представительницу шоу-бизнеса.
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Оказалось, что стойкий иммунитет подвел Леру Кудрявцеву. Сама же телеведущая не стала рассказывать в подробностях о своем состоянии. Многочисленную аудиторию волнует еще один вопрос: не заразилась ли младшая дочь артистки.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Напомним, наследницу Машу теледива родила в возрасте 47 лет. Несмотря на то, что для зачатия ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, родить ей удалось естественным путем. По словам Леры, она была готова на все, чтобы выносить долгожданную девочку.

Стоит отметить, что телеведущая долгое время остерегалась заграничных курортов и не рисковала здоровьем членов семьи. Летом они отправились на отечественные пляжи, а зимой планировали вырваться в горы. Однако неожиданный недуг обрушил все планы Кудрявцевой.

Накануне звезда сообщила, что ей пришел положительный тест на коронавирус. Поклонники негодуют, где же Лера могла подцепить инфекцию. Нашлись и те, кто заподозрил артистку в мошенничестве.

"Бабкина тоже "болела", в итоге с пластикой оказалась – с круговой подтяжкой! Вы туда же?", – тонко намекнули пользователи.

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Автор: 6 января 2021, 14:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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