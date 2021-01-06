Народ всполошился: что случилось с Брежневой на праздниках

Оказалось, что Брежнева решила подшутить над своими фанатами и использовала фотошоп, на котором и подкорректировала черты лица. Таким образом она показала, как можно выглядеть, если есть все без разбора до 11 января.
Конечно же, Вера никогда не обладала подобными формами и регулярно следила за своим внешним видом. В одном из интервью певица признавалась, что в школе ее дразнили и называли некрасивой. Ее прическа, высокий рост и угловатость становились причинами насмешек сверстников.
Многочисленная аудитория подметила, что несмотря на необычный стиль Брежневой, сохранявшийся несколько лет подряд, она могла похвастаться шикарными формами. Поговаривают, что отменную фигура Вера унаследовала от мамы. В свои 67 лет Тамара Витальевна выглядит ничуть не хуже голливудских звезд.
Стоит отметить, что артистка никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Дело в том, что Брежнева тщательно пересмотрела свое питание. Исполнительница отказалась от алкоголя, перешла на усиленные занятия спортом и завязала со сладкими десертами.
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