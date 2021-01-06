Народ всполошился: что случилось с Брежневой на праздниках

Новогодние и рождественских застолья – это всегда особое испытание для людей, "сидящих" на правильном питании. Вот и Вера Брежнева попалась в безжалостные сети оливье, крабового салата и бутербродов с красной икрой. Хорошо, что у певицы отличное чувство юмора. Многие девушки бы в депрессию впали, если бы увидели подобное в зеркале.

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