Страдающий от тяжелого недуга Зайцев ошарашил публику

Если бы не публикация экс-участника скандального шоу "Дом-2", то многие бы так и не узнали, как знаменитый модельер выглядит на самом деле. Степан Меньщиков обнародовал совместные фотографии с гуру моды и пожелал 80-летнему Зайцеву крепкого здоровья.
Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря и принялась обсуждать заболевшего Вячеслава Михайловича. Одни отметили, что несмотря на тяжелый недуг, художник продолжает улыбаться и наслаждаться жизнью.
Другие же принялись осуждать состояние Зайцева. Нашлись и те, кто публично перемыл кости модельеру и посоветовал уйти "на покой". Меньщиков дал отпор назойливым комментаторам и напомнил о возрасте творческой личности.
"Не понял. Мастеру восьмидесятка! Ты не мороси!" – Степан встал на защиту маэстро.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Михайлович страдает от болезни Паркинсона. Из-за внезапного недуга модельер переоборудовал свой дом, оснастив его специальными подъемниками.
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