Гагарину застукали обнаженной на пляже

Известная артистка проводит новогодние каникулы на Мальдивских островах. Полина Гагарина настолько расслабилась, что перестала сниматься в одежде.

Звезда шоу "Голос" гордится стройной фигурой, хотя многие россияне считают худобу женщины нездоровой и просят ее поскорее набрать вес. В ответ Полина Гагарина лишь пожимает плечами и все активнее показывает изгибы фигуры в инстаграм-канале. Фотосессии в купальнике давно пришлись по душе звездной блондинке, а в новогодние каникулы она вышла на новый уровень – решила не закрывать интимные места кусочками ткани.

Праздничные дни Полина Гагарина проводит на Мальдивах – греется на солнце и купается в Индийском океане. Во время отпуска знаменитость решила обновить контент в личном блоге и снялась обнаженной, по крайней мере традиционный пляжный наряд ей для этого не пригодился. Фотограф будто бы внезапно увидел светскую львицу в неожиданном виде, а она прикрыла интимные места шляпкой ради приличия.

Певица предложила подписчикам инстаграм-канала поразмыслить о том, есть на ней купальник или же все-таки его нет. Фанаты звезды надеются, что в момент фотосъемки Полина Гагарина была не абсолютно голой, так как это не свойственно ее имиджу.