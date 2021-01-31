"Пока мы с ним не готовы": почему Лолита скрывает нового возлюбленного

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ было заявлено, что певица в шестой раз вышла замуж, но вот обручального кольца не носит. О любимом мужчине исполнительницы известно очень мало.
Те, кто видел возлюбленного Лолиты Милявской, отмечают, что у него длинные ресницы и прекрасная физическая форма. Он непубличный человек. "Пока мы с ним не готовы выходить к камерам и журналистам", – заявила о своем мужчине артистка.
Напомним, полтора года назад Лолита Милявская со скандалом рассталась со своим пятым мужем – тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Она уличила молодого супруга в изменах. Из-за пандемии коронавируса суд долгое время не мог развести знаменитость.
Певица официально стала свободной женщиной летом 2020 года. Сейчас Дмитрий Иванов счастлив со своей новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Как писали "Дни.ру", Лолита Милявская рассказала о новом замужестве в эфире шоу "Новогодняя маска". Тогда Филипп Киркоров, который не узнал певицу, выступающую в костюме подарка, отметил, что певица преобразилась из-за влюбленности. "Вообще-то, я уже замужем!", – сказала артистка.
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