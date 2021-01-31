Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Воскресенье
31 января
Лента новостей
16:25
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
16:15
Семейная идиллия пресс-секретаря президента умилила публику
16:03
Родители и общественность уберегли детей от участия в незаконных акциях
15:49
В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек
15:43
Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
15:38
Вне конкуренции: Прилучный обомлел от взгляда юной красотки
15:17
"Пока мы с ним не готовы": почему Лолита скрывает нового возлюбленного
14:45
Избитая в ночном клубе поклонница рэпера Navai показала изуродованное лицо
14:29
Бузова и Манукян обратились к медикам после громкого расставания
14:15
Мать Петрова призвала поклонников молиться
13:47
Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе
13:42
"Ему будет совершенно все равно": эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко
13:28
В ОП назвали госизменой призывы сторонников Навального ввести санкции против граждан РФ
12:59
"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете
12:58
"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном
12:31
Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке
12:15
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
12:12
"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником
11:58
86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей
11:29
"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина
11:27
"Всех окружить, задушить, задавить": эксперт о методах власти Лукашенко
10:58
Эдита Пьеха лишилась самого дорого
10:50
Умерла знаменитая российская певица
10:49
Впервые названы реальные причины смерти Началовой
10:45
В незаконной акции на Камчатке участвовали 30 человек
06:02
"Я так горжусь": модель с синдромом Дауна стала звездой глянца
04:01
"На парня похожа": Максим Виторган показал обнаженную пассию
01:59
Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице
23:59
Восьмилетний сын Рудковской хочет купить себе дорогой внедорожник
22:02
В долгах как в шелках: в жизни бывшего Бузовой началась черная полоса
20:01
"Оторваться сложно": взрослая дочь Николаева составила конкуренцию мачехе
18:31
В СПЧ заявили об "информационной атаке" западных IT-платформ на российских детей
18:30
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
17:55
Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью
17:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 января 2021 года
17:25
Мишустин подписал указ об увеличении соцвыплат россиянам
17:19
"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света
16:31
Побежит в суд: экс-муж Началовой затаил обиду на оскорбившую его Долину
16:21
В совете при президенте назвали "осуществимой" идею о присоединении Донбасса к России
16:00
"Господи, помилуй": попавший в смертельное ДТП певец Сумишевский просит молиться за его жену
15:36
В сексе нет запретов: зачем Кравец натренировала интимные мышцы
15:34
"Отобрал у нее жилье": любовник вышвырнул юную дочь Началовой на улицу
14:45
"Плетки и наручники": сладострастница Кравец выделила целый шкаф под секс-игрушки
14:25
"Это чудовищно": Бородина раскритиковала фильм о покойной Началовой
14:05
Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает
13:37
"Я просто уйду из жизни": Даня Милохин сообщил о скорой кончине
13:32
Вскрылись сведения о получившей тяжелую травму дочери Меладзе
13:23
Панин ввязался в новый скандал после похорон матери
12:55
Заговорили о тяжелой болезни у лысого и располневшего Мартиросяна
12:36
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
Шоу-бизнес

"Пока мы с ним не готовы": почему Лолита скрывает нового возлюбленного

Лолита Милявская. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Журналисты предположили, что Лолита Милявская тайно вышла замуж несколько месяцев назад. Звезда тщательно скрывает от широкой публики своего избранника.
прочитано 524 раза

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ было заявлено, что певица в шестой раз вышла замуж, но вот обручального кольца не носит. О любимом мужчине исполнительницы известно очень мало.

ПО ТЕМЕ

"Это не имеет значения даже для нее": почему Лолита снова вышла замуж

Лолита объявила о новом замужестве

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Те, кто видел возлюбленного Лолиты Милявской, отмечают, что у него длинные ресницы и прекрасная физическая форма. Он непубличный человек. "Пока мы с ним не готовы выходить к камерам и журналистам", – заявила о своем мужчине артистка.

Напомним, полтора года назад Лолита Милявская со скандалом рассталась со своим пятым мужем – тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Она уличила молодого супруга в изменах. Из-за пандемии коронавируса суд долгое время не мог развести знаменитость.

Певица официально стала свободной женщиной летом 2020 года. Сейчас Дмитрий Иванов счастлив со своей новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.

Как писали "Дни.ру", Лолита Милявская рассказала о новом замужестве в эфире шоу "Новогодняя маска". Тогда Филипп Киркоров, который не узнал певицу, выступающую в костюме подарка, отметил, что певица преобразилась из-за влюбленности. "Вообще-то, я уже замужем!", – сказала артистка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 31 января 2021, 15:17 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
бедный мужык
два года дам от силы
эта шалава вампирша и невменько, доведёт любого
1

Популярные темы форума

Политика

В совете при президенте назвали "осуществимой" идею о присоединении Донбасса к России
Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене

Шоу-бизнес

"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете
"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

Мать Петрова призвала поклонников молиться

Родственник артиста находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина

Девушка пережила два хирургических вмешательства подряд
Шоу-бизнес

Избитая в ночном клубе поклонница рэпера Navai показала изуродованное лицо

Девушка в отчаянии
Шоу-бизнес

Умерла знаменитая российская певица

Врачи не смогли ее спасти

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+