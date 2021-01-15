"Это не имеет значения даже для нее": почему Лолита снова вышла замуж

Лолита Милявская развелась с пятым мужем, тренером по скошу Дмитрием Ивановым, в прошлом году. Вскоре стало известно о новом романе артистки. Кто стал новым возлюбленным певицы, неизвестно. Она решила скрывать свою личную жизнь.
Милявская рассказала о новом замужестве в эфире шоу "Новогодняя маска". Тогда Филипп Киркоров, который не узнал Лолиту, выступающую в костюме подарка, отметил, что певица преобразилась из-за влюбленности. "Вообще-то, я уже замужем!", – сказала артистка.
Сергей Соседов, который несколько месяцев снимался вместе с Лолитой в шоу "Суперстар! Возвращение", как и многие, не сразу узнал о новом браке певицы. Впрочем, музыкальному критику не интересно, что происходит в жизни исполнительницы хита "На Титанике".
"Это не имеет значения ни для кого, и, мне кажется, даже для нее самой ", – считает Соседов.
По его мнению, Милявская коллекционирует мужей, поэтому она снова зарегистрировала брак. Он дал этому союзу максимум пять лет. По истечении этого времени Лолита увлечется новым мужчиной, уверен музыкальный критик. Мол, певице нужны "разные краски". "Она так устроена", – понял Сергей.
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