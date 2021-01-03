Холостяка уводят!: Подтвердился роман Егора Крида с известным блогером

В шестом сезоне шоу "Холостяк" Егор Крид был главным действующим лицом. По итогу проекта артист начал отношения с моделью Дарьей Клюкиной, но вскоре они расстались. Долгое время многочисленные поклонницы певца питали особый интерес к его личной жизни и делали разнообразные предположения. В последнее время распространились слухи о романе Егора Крида с блогером Валей Karna.val, поэтому ТикТок звезда решила выдать правду в личном блоге.
Валя Karna.val сообщила о своем романе с популярным артистом с помощью инстаграм-истории. "Хочу официально подтвердить отношения с Егором!", – написала девушка на снимке с юмористическими посланиями из будущего. Она добавила, что не скрывает любовной связи со своим избранником.
Поклонники Егора Крида считают, что музыкант начал встречаться с Валей Karna.val полгода назад, так как летом 2020 года ТикТок-звезда снялась в его клипе на песню "Девочка с картинки". Певец по поводу отношений с популярным блогером пока не высказывался публично.
Напомним, что Егор Крид родом из Пензы, его настоящая фамилия – Булаткин. Артисту 26 лет и ранее он никогда не был в браке. Фанаты Егора Крида надеются, что певец сможет обрести счастье в личной жизни и удержать его.
Популярные темы форума
Куда пропала Ната?
Обожаю Америку
Меня бесит существование души
Ваши пожелания в Новом году.
Противостояние
Денег нет на Новый год
Как женится и не ошибится?
Как убить время?
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Внимание, конкурс!