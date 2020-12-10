Народ насмехается над мужем Нюши из-за ее свадебных кадров с Егором Кридом

Егор Крид и Нюша, которых раньше связывали романтические отношения, представили поклонникам клип на совместную песню Mr. & Mrs. Smith. Артисты показали, как сложилась бы их жизнь, если бы не расстались. Из-за этого мужа певицы атаковали вопросами о ее странной работе с экс-возлюбленным.

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