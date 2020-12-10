Народ насмехается над мужем Нюши из-за ее свадебных кадров с Егором Кридом

Весной Егор Крид представил новый студийный альбом, в который вошел совместный трек артиста с Нюшей Mr. & Mrs. Smith. Поклонники были удивлены этому, ведь экс-возлюбленные не общались на протяжении нескольких лет. Тогда стало понятно: артисты решили забыть обиды и остаться друзьями.
Крид почти сразу после премьеры трека анонсировал клип. Еще на карантине певец стал придумывать сюжет вместе с Нюшей. Сначала они представили видео, которое на тот момент из-за режима самоизоляции было возможно снять – в формате скринлайф. Но такой работы, видимо, было недостаточно.
Накануне Егор и Нюша показали другой сюжет. Экс-возлюбленные представили кадры со свадьбы. Также в видео появился ребенок, который мог бы появиться у них, если бы расставания не было. Несмотря на то, что поклонники пришли в восторг от такого клипа, некоторым он показался немного странным.
Интернет-пользователи перешли на инстаграм-аккаунт мужа Нюши Игоря Сивова, чтобы поинтересоваться, как он отнесся к романтическим кадрам жены с бывшим избранником. "А на свадьбе вы присутствовали?", "Вы на съемках присутствовали?!", "Почему не комментируете клип Mr. & Mrs. Smith?", – насмешливо спросили фолловеры.
Супруг Нюши на самом деле проигнорировал ее работу с Егором Кридом. Игорь лишь выложил кадры с другого клипа жены, который тоже вышел накануне – "Дыши, люби, цени". Предприниматель с восхищением прокомментировал видео и заявил, что его жена – "вселенская мощь". Мол, она много работает и заряжает энергией.
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