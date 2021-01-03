Шепелев дерзко поставил на место критиков

В ленты своих подписчиков в "Инстаграм" Дмитрий Шепелев ворвался одетый в брюки и белоснежную рубашку, расстегнутую до груди. Пикантности снимку добавил тот факт, что он был сделан в душевой комнате.
От не лишенных ассоциативного мышления поклонников ведущего не ускользнула схожесть сцены с знаменитым моментом из кинофильма "Ирония Судьбы или С легким паром!". Впрочем, нашлись и те, кому увиденное пришлось не по нраву.
"Было неплохо, пока в ленте не увидела вас! Какого в ленте предлагает этого...", – сокрушалась одна из комментаторов. Дмитрий Шепелев был, судя по всему, не прочь пообщаться с поклонниками, пусть даже и настроенными не самым дружелюбны образом.
"Посмотрите подольше. Может, стошнит, станет полегче", – посоветовал Дмитрий Шепелев.
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