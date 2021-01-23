В сопровождении женатых мужчин: раскрыто имя тайного ухажера Гагариной

Многочисленная аудитория несколько недель подряд обсуждала дорогостоящий отпуск Полины Гагариной. Звезда шокировала публику не только частным бортом, но и подробностями личной жизни. Оказалось, что артистка отправилась на острова вместе со всеми известным хоккеистом.

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