В сопровождении женатых мужчин: раскрыто имя тайного ухажера Гагариной

Ранее сообщалось, что Гагарина довольно тесно общается с музыкальным продюсером Чиняевым. Поговаривали, что женатый мужчина еще с лета прошлого года ухаживает за звездой и планирует ради нее оставить семью.
Однако подобные домыслы не оправдались. На этот раз всплыло имя российского спортсмена Андрея Мухачева. Напомним, что сейчас мужчина занимает должность концертного директора артистки. В скандальном расследовании важную роль сыграла экс-продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина. Девушка рассказала о неких хакерах, взламывающих переписки представитель шоу-бизнеса.
Чтобы прорекламировать свой род деятельности, мошенник "пробил" всю информацию про Олесю и рассказал ей о неприятной ситуации, связанной с Полиной. Кто-то заказал ему взломать телефон Андрея Мухачева. Если верить его словам, из переписки директора с Гагариной следовало, что они встречались не только по работе.
"В частности, перед встречами он ей писал: "Бери вино и презервативы!" Явно с презервативами Полина не концерты с ним собиралась обсуждать. Мне кажется, это более правдоподобно, чем ее роман с Чиняевым", – высказалась Сазыкина.
Стоит отметить, что новый ухажер Гагариной весьма важная личность в российском спорте. Андрей профессионально играл в хоккей за такие известные клубы, как ЦСКА и "Ак Барс".
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