Почти парализована: стало известно о тяжелом состоянии второй жены Высоцкого

О том, что Людмила Абрамова находится в тяжелом состоянии, узнали авторы телеграм-канала "НеМалахов" от источника в Государственном музее Владимира Высоцкого. Вторая супруга поэта почти почти парализована.
Людмила Владимировна познакомилась с бардом в 1961 году во время съемок фильма "713-й просит посадку". Артисты сыграли свадьбу через четыре года – после рождения двух сыновей, которые спустя десятилетия пошли по их стопам. Так, Аркадий стал актером и сценаристом, а Никита – известным режиссером и продюсером.
Вторая жена Высоцкого за всю жизнь сыграла всего в нескольких картинах – "Восточный коридор" (1966), "Не жить мне без тебя, Юсте" (1969), и "Красный чернозем" (1977). Абрамова часто снималась в документальных фильмах о жизни поэта.
После расставания с Владимиром Семеновичем женщина вышла замуж за инженера-механика Юрия Овчаренко. В этом браке она родила дочь Серафиму.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Владимир Высоцкий лишился прав на три знаменитых хита. Речь идет о композициях "Лапы у ели", "Мангусты" и "Почему аборигены съели Кука". Архивные материалы об авторских правах выкупил известный бизнесмен.
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