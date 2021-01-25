Владимир Высоцкий лишился прав на три знаменитых хита

Бизнесмен Андрей Гавриловский выкупил архивные материалы об авторских правах на знаменитые хиты Владимира Высоцкого "Лапы у ели", "Мангусты" и "Почему аборигены съели Кука". Оказалось, что они принадлежат не самому поэту, а ярославской филармонии.
Гавриловский полагает, что филармония выкупила у Высоцкого права, чтобы повысить продажи билетов на концерты других музыкантов. По словам предпринимателя, за каждый текст для песни барду заплатили по 80 рублей, а за каждую музыкальную композицию – по 100 рублей, сообщает РИА ФАН.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый
Вы хотели бы жить в дворце?
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Привет, козлы и козы