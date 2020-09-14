Что случилось с могилой Владимира Высоцкого

Сергей Михалков на Поварской, Юрий Никулин на Цветном бульваре, Федор Достоевский у Российской государственной библиотеки, Александр II у храма Христа Спасителя, Александр Шолохов на Гоголевском ,бульваре – автор всех этих знаменитых московских памятников Александр Рукавишников входит в тридцатку лучших скульпторов мира. Этой осенью в Москве появится памятник Олегу Табакову его работы. А только что в "Табакерке" состоялась премьера спектакля "И никого не стало", декорации для которого тоже придумал Рукавишников.



Минувшим летом поклонников Владимира Высоцкого озадачила новость – на Ваганьковском кладбище Москвы меняют памятник актеру и барду. Тогда ходило много слухов и кривотолоков. Корреспондент "Дни.ру" выяснил все из первых уст.

ПО ТЕМЕ Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства

"Изначально в создании этого памятника участвовали отец Володи, его мама Нина Максимовна и мачеха Евгения Степановна, которые заказали мне реалистичную скульптуру, – рассказал автор композиции Александр Рукавишников. – А последняя жена Высоцкого Марина Влади и его коллеги по театру на Таганке хотели видеть на могиле кусок метеорита. И в Академии Наук обещали выделить настоящий фрагмент небесного тела. Но Семен Владимирович был категорически против этого и говорил: "Мой сын не с неба упал, он был земным человеком!"

"История создания памятника Высоцкому была долгой и очень нервной, мне постоянно вставляли палки в колеса, – продолжает скульптор. – Когда он был уже готов, мне пришлось срезать "верхушку", потому что вдруг появилось новое постановление – высота скульптурной композиции не должна быть больше 2,5 метров. Но ставить его все равно не спешили – история затянулась на несколько лет. Мне позвонил космонавт Георгий Гречко: "Саша, прошу тебя, развяжи его. И я тебе гарантирую, памятник будет принят". У меня же фигура Высоцкого была запелената – обмотана тканью, он получился связанным по рукам и ногам. Но я стоял на своем".

12 октября 1985 года на могиле Высоцкого, наконец, появился многострадальный памятник. А спустя сорок лет после смерти музыканта и актера, Рукавишникову удалось все-таки воплотить свой исконный замысел. "Я посоветовался с другом Высоцкого Вадимом Тумановым, с сыном Никитой Высоцким и смог увеличить высоту памятника, вылепить из бронзы новую голову, – говорит скульптор. – которую хотел изначально, но мне не позволил. Работы по ремонту памятника заняли 4 дня. Старую голову отрезали – она теперь будет храниться в музее Высоцкого. А новую приставили так ювелирно, что даже шва не заметно".