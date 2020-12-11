Обрилась налысо и сменила имя: сенсационные данные о жизни внучки Высоцкого

У знаменитого актера и певца было три жены. Вторая супруга Людмила Абрамова родила от артиста двоих сыновей – Аркадия и Никиту. Наследники звезды – многодетные отцы. У Никиты – четверо детей. Трое сыновей – Даниил, Семен и Виктор и дочь Нина. У Аркадия – пятеро. Старшие Наталья и Владимир давно живут в США со своей мамой. Младшие – Никита, Михаил и Мария – в Москве.
Внучка Владимира Высоцкого Наталья окончила университет в Америке. Девушка сменила имя. Теперь ее зовут Наама. В 2010 году она вышла замуж за религиозного еврея, выходца из Одессы Шломо Теплицкого.
Наталья приняла иудаизм, обрилась налысо как того требуют законы ортодоксальных иудеев, носит парик и родила семерых детей. Ее семья живет в Питтсбурге.
Примечательно, что отец Владимира Высоцкого был из киевского рода евреев. Прадедушка и прабабушка артиста ходили в синагогу. Дедушка Высоцкого был на самом деле Вольфом Шлиомовичем Высоцким, имел три высших образования, владел тремя языками, сделал детям брит-милу, а бабка, Дарья Алексеевна, была на самом деле Деборой Евсеевной.
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