Кормящая мать Подольская в коротких шортиках взбудоражила россиян

В личном блоге артистка периодически делится подробностями будней молодой матери. Ранее звезда рассказывала, что радуется "паузе" в жизни, которая случилась из-за коронавируса. Концерты отменились, мероприятий мало, поэтому она не боится что-то пропустить в развитии малыша. Также знаменитость обожает кормить грудью.
"Кстати – кормить для меня самое большое удовольствие на свете!!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – говорит Наталья Подольская.
В личном блоге певица поделилась новым снимком в коротких черных шортиках. Артистка сидит на полу, скрестив ноги, и с улыбкой смотрит в камеру. Поклонники остались в восторге от внешнего вида молодой мамы, отметив, что ей пора завести отдельную страницу в соцсетях, где она будет делиться секретами молодости и красоты.
"Наталья, вам нужно обязательно завести страничку, где вы всем будете рассказывать о том, как вам удается ТАК выглядеть", "Красивый наряд", "Наталья, вы все краше!", "Идеальная", "Отлично выглядите!", "Такая худенькая", "Худышка", "Хорошо выглядите мама 2х деток!" – написали в комментариях.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Массовые аресты
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Нату в игнор
Не могу похудеть
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
От вируса маски не спасают