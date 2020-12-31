Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков покрестили недавно родившегося второго сына. Событием они поделились с поклонниками.



Популярная певица Наталья Подольская 22 октября родила второго ребенка. Артистка вновь стала мамой сына, которого назвали Иван. У супругов есть пятилетний сын Артемий.

Свою вторую беременность Наталья Подольская поначалу скрывала, однако на последних месяцах это делать было уже невозможно, и тогда артистка и ее муж Владимир Пресняков объявили о скором пополнении.

Перед Новым 2021 годом певица Наталья Подольская решила подвести итоги уходящего года и опубликовала в "Инстаграм" фото с крестин новорожденного сына.

"Подведение итогов...Ну что сказать? Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов. Сбылась еще одна мечта. Еще одна галочка в листе желании. Могу сказать только спасибо", – написала Наталья Подольская.

Поклонники поздравили звездное семейство с наступающим и пожелали крепкого здоровья и творческих успехов. Фанаты похвалили семью Натальи Поклонской и Владимира Преснякова за то, что в столь непростой период они решились на пополнение в семье.

"Счастья вашей дружной семье", "Молодцы! С наступающим! Здоровья и благополучия!", "Красивые, счастливые, талантливые, скромные, семейные, веселые, позитивные люди вы. Счастья на всю жизнь вам!", – написали фолловеры.

Не секрет, что в этом году из-за пандемии коронавируса многие российские артисты остались без заработка. Концерты и массовые сборы людей отменены, поэтому многие звезды прогорели на организации своих шоу. Некоторые даже призывали государство материально помочь им. За это фанаты критиковали своих кумиров, ведь простым людям приходилось еще труднее.