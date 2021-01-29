Стопы Меган Маркл признаны идеальными

Врачи составили рейтинг, куда вошли восемь знаменитостей с самыми красивыми ногами. Для этого медики сопоставили пропорции ног звезд с правилом золотого сечения. Согласно математической формуле, соотношение всех частей стопы Меган Маркл на 95% совпало с идеалом.
Марио Яу отметила, что смело можно сказать, что у супруги принца Гарри королевские ноги. На втором месте в списке оказалась британская актриса Эмма Уотсон, результат которой по тем же критериям составил 91%. Третье место заняла телезвезда Ким Кардашьян (89%), четвертое – актриса Мила Кунис (88%), на пятом оказалась телеведущая Холли Уиллоби (84%). Шестое, седьмое и восьмое места заняли модель Молли-Мэй Хейг (81%), актриса Мишель Киган (80%) и телеведущая Жаклин Джосса (79%) – соответственно.
Ранее руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал звезд с идеальными лицами. Выяснилось, что телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид наделены почти идеальными пропорциями.
Напомним, в ноябре прошлого года супруга принца Гарри призналась, что пережила выкидыш. Меган Маркл потеряла ребенка летом и решила рассказать о трагедии, чтобы поддержать всех девушек, когда-либо сталкивавшихся с подобной ситуацией.
Как писали "Дни.ру", весной этого года сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнится два года. За все время супруги показывали своего наследника общественности всего несколько раз, но поклонники смогли сделать вывод: малыш очень похож на своего отца.
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