Объявившая войну журналистам Маркл с треском провалилась

В деле Меган Маркл против таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего личное письмо герцогини к отцу, появились новые подробности. На днях адвокаты супруги принца Гарри привили свои доводы.

По мнению правозащитников, дело о неприкосновенности личной жизни не нуждается в защите в суде, так как у издания нет реальных шансов на успех. Также во время слушания были зачитаны ранее не публиковавшиеся строчки из письма. Меган Маркл умоляла отца помириться. Она просила его перестать говорить о ней гадости в СМИ, чтобы они могли восстановить отношения.

Адвокат герцогини заявил, что публикация обращения к папе нарушила сразу три права: на неприкосновенность личной жизни, семейной жизни и тайну переписки. Стоит отметить, что суд по этому делу назначен на осень, хотя Меган Маркл пытается решить вопрос на начальном этапе.

Однако супруга принца Гарри уже проиграла в предыдущем досудебном слушании. И теперь шансов на победу у бывшей актрисы все меньше. Например, недавно стало известно, что письмо не такое уж и личное – девушка написала его с помощью сотрудников пресс-службы Кенсингтонского дворца. После того как первое досудебное слушание было с треском провалено, Меган Маркл пришлось выплачивать 67 тысяч фунтов стерлингов судебных издержек.

Напомним, в ноябре прошлого года супруга принца Гарри призналась, что пережила выкидыш. Девушка потеряла свою вторую беременность летом и решила рассказать о трагедии, чтобы поддержать всех девушек, когда-либо сталкивавшихся с подобным.