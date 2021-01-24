Болезнь "пожирает" мозг: врач заговорила о страшном недуге Анфисы Чеховой

Накануне 43-летняя теледива рассказала, что начала испытывать некоторые сложности. Секс-символ отечественного кинематографа добавила, что она постоянно проезжает все нужные повороты, забывает адреса и имена людей, иногда не может вспомнить о важной встрече или съемке.
Замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната №7 Анна Янаева посоветовала Анфисе Чеховой немедленно обратиться за профессиональной помощью. Врач опровергла предположения о деменции, но и не подтвердила ранний Альцгеймер. Чтобы исключить всевозможные риски, артистка должна сделать МРТ головы.
"Если это появилось после какой-то проблемы с сосудами, как тяжелый гипертонический криз или какая-то черепно-мозговая травма, то исход уже будет другой. В любом случае ей надо попытаться лечиться, обратиться к специалисту", – отметила Анна.
Янаева сделала акцент на том, что причин для развития страшного недуга может быть море. Для начала нужно выяснить, не стали ли проблемы с памятью побочным симптомом перенесенной инфекции.
В этом случае высока вероятность, что грамотно подобранное лечение вернет Анфисе Чеховой память. Однако без обследования нельзя исключать и менее благоприятные варианты. Напомним, при Альцгеймере образуются амилоидные бляшки, которые и являются главной приметой болезни. Подобные комки буквально "пожирают" мозг больного и лишают его памяти.
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