Болезнь "пожирает" мозг: врач заговорила о страшном недуге Анфисы Чеховой

Специалисты подозревают, что звезда стала жертвой развития Альцгеймера. По словам практикующих врачей, частые проблемы с памятью и рассеянность являются серьезным звонком для полной диагностики головного мозга Анфисы Чеховой.

Накануне 43-летняя теледива рассказала, что начала испытывать некоторые сложности. Секс-символ отечественного кинематографа добавила, что она постоянно проезжает все нужные повороты, забывает адреса и имена людей, иногда не может вспомнить о важной встрече или съемке.

Замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната №7 Анна Янаева посоветовала Анфисе Чеховой немедленно обратиться за профессиональной помощью. Врач опровергла предположения о деменции, но и не подтвердила ранний Альцгеймер. Чтобы исключить всевозможные риски, артистка должна сделать МРТ головы.

"Если это появилось после какой-то проблемы с сосудами, как тяжелый гипертонический криз или какая-то черепно-мозговая травма, то исход уже будет другой. В любом случае ей надо попытаться лечиться, обратиться к специалисту", – отметила Анна.

Янаева сделала акцент на том, что причин для развития страшного недуга может быть море. Для начала нужно выяснить, не стали ли проблемы с памятью побочным симптомом перенесенной инфекции.

В этом случае высока вероятность, что грамотно подобранное лечение вернет Анфисе Чеховой память. Однако без обследования нельзя исключать и менее благоприятные варианты. Напомним, при Альцгеймере образуются амилоидные бляшки, которые и являются главной приметой болезни. Подобные комки буквально "пожирают" мозг больного и лишают его памяти.