Горбачева из сериала "Чики" и ее любовник познакомились в прошлой жизни

Антон снял Ирину в двух клипах собственной музыкальной группы "Агонь". По словам вокалиста, работать с Горбачевой – одно удовольствие. Савлепов отметил, что актрису знает очень давно. Более того, иногда вокалисту кажется, что они знали друг друга в прошлой жизни.
"Поэтому не встретиться было просто невозможно, и наши эксперименты продолжаются", – заметил экс-солист Quest Pistols.
Слухи о том, что звезда сериала "Чики" вновь несвободна, возникли в начале минувшего лета. Появление сплетен спровоцировал пост актрисы в "Инстаграм". Горбачева поздравила Савлепова с днем рождения. Спустя время Ирина показала поклонникам фото с курорта, на котором присутствовал и Антон.
Отметим, что 32-летняя Ирина Горбачева была замужем за коллегой по цеху Григорием Калининым. Артисты были вместе восемь лет, три из них в браке. Эти отношения актрисы закончились из-за измены. Горбачева не смогла простить благоверному интрижку на стороне.
Антон Савлепов также был женат. Избранницей музыканта была девушка по имени Юлия. Она работала арт-директором в коллективе "Агонь".
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