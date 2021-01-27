Родившая от Золотухина любовница потеряла связь с сыном актера

После смерти Валерия Золотухина Ирина Линдт перестала общаться с сыном артиста Денисом, матерью которой является первая жена актера Нина Шацкая. Старший наследник звезды советского кино когда-то стал священником. Его мудрое отношение к жизни впечатляло любовницу народного артиста.
Когда Золотухин болел, Ирина и Денис много общались. Старший сын Валерия Сергеевича также проявлял внимание к своему сводному брату Ивану, которого Линдт родила в 2004 году.
Во время съемок передачи "Судьба человека" Линдт отметила, что жизнь пошла своим чередом, когда Золотухина не стало. Бывшая возлюбленная Валерия Сергеевича не находила повода, чтобы связаться с Денисом. "Я так и осталась одна", – сказала Ирина, добавив, что сын Иван – главный мужчина в ее жизни.
Напомним, Валерий Золотухин скончался весной 2013 года на 72-ом году жизни. Народный артист РСФСР долго боролся с раком мозга. Осложнения, вызванные злокачественной опухолью, стали причиной смерти актера. Его похоронили на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы в алтайском селе Быстрый Исток.
Популярные темы форума
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Массовые аресты