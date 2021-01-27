Любовница запретила Золотухину бросать жену: Там были большие проблемы

Валерий Золотухин был старше Ирины Линдт на 33 года, однако это не помешало их любви. Актриса стала новой гостьей шоу "Судьба человека" и рассказала, как развивались их отношения.

Как отметила артистка, это не была любовь с первого взгляда. Впервые она увидела именитого актера в театре, когда тот не мог попасть ногой на ступеньку – настолько был пьян. Как отметила девушка, в тот момент она очень расстроилась, потому что не ожидала, что единственный известный актер на весь театр может находиться в таком состоянии.

Однако чем дольше Ирина Линдт работала с Валерием Золотухиным, тем больше к нему привязывалась. В эфире шоу "Судьба человека" она отметила, что постепенно начала замечать в нем человеческие качества. "Он человек неимоверной доброты. И на меня это подействовало", – призналась героиня программы.

В какой-то момент молодая актриса почувствовала, что очень скучает без общения с Валерием Золотухиным. Поначалу она пыталась отогнать от себя эти мысли, но потом поняла, что от судьбы не уйдешь. Роман артистов длился 15 лет, и все эти годы актер вел двойную жизнь. По словам Ирины Линдт, она бы даже и не позволила ему развестись с женой.

Поначалу девушке было обидно, что возлюбленный больше времени проводит с семьей, но в итоге смирилась. "Тамара в нем нуждалась. Он не имел права ее оставлять. Плюс там были большие проблемы", – заявила актриса в эфире шоу "Судьба человека".

В 2004 году Ирина Линдт родила Валерию Золотухину сына. По словам артистки, Иван до сих пор является единственным мужчиной в ее жизни. Девушка до сих пор не отошла от смерти любимого в 2013 году.