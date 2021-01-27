Посылки с воли для убийцы Ефремова в колонии выбрасывают

В этом году на экраны вышел сериал "Полет". Роль Игоря Жабенко стала последней, которую Михаил Ефремов сыграл перед роковым ДТП. Артист достаточно точно повторил судьбу своего героя. Тревожное совпадение сейчас широко обсуждается.



Психологическая драма рассказывает историю одного юриста. Вместе с коллегами по цеху он едет в командировку. Позднее становится известно, что самолет, на который они не сели из-за невнимательности, разбился. Каждый из них начинает иначе смотреть на собственную жизнь. Герой Ефремова попадает в те же обстоятельства, что и сам актер – садится за руль в нетрезвом состоянии и становится виновником ДТП, в котором погибает человек.

Сейчас Михаил Олегович отбывает срок в колонии под Белгородом. Артист уже признавался, что вряд ли сможет до конца оправиться от произошедшего и вернуться к актерской деятельности.

Источник из окружения Ефремова рассказал, что сначала ему было непросто, но потому он смог адаптироваться. "Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша"", – поделился инсайдер. Оказалось, что Михаил Олегович доволен всем, кроме режима дня. Ему не нравятся ранние подъемы, для артиста это не совсем привычный ритм жизни.

Большую часть времени осужденные работают. "Михаил тоже трудится", – поделился источник. Однажды он слегка приболел и был освобожден от работы: "Как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит", – прокомментировал инсайдер.

Заключенным разрешают созваниваться с родственниками, допускаются даже видеозвонки за отдельную плату. Однако из-за ситуации в мире навещать их пока нельзя даже самым близким, встречи разрешены только с адвокатами.

"Жене Миша звонит почти каждый день. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают", – отметил источник. Он также рассказал, что Михаилу Ефремову приходит большое количество посылок: от теплой одежды до сладостей. "Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать", – сказал он.

