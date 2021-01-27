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"Калька с ярких американских образцов": Урганта жестоко раскатали за вторичность

Иван Ургант. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одной из главных звезд популярной в 90-х "О.С.П.-студии" был Андрей Бочаров. Сейчас он дистанцировался от телевидения, но ведет свой популярный блог.
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После закрытия знаменитого проекта комик активно занялся своим здоровьем: отказался от курения, начал бегать. Сегодня он зарабатывает деньги креативными переводами американских юмористических программ.

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Однако, как оказалось, к некоторым отечественным передачам он теперь относится скептически. "Я всегда восхищался высочайшим уровнем стендап-шоу в США. При всем уважении к Ване Урганту – он всего лишь калька с ярких оригинальных американских образцов", – резко высказался артист. "Все изменилось с приходом Дональда Трампа – они как с цепи сорвались. Только Трамп, Россия, Мелания. Поэтому это была уже самая настоящая травля, смотреть на которую стало неприятно", – отметил Андрей.

Много вопросов вызывает прекращение их сотрудничества с Татьяной Лазаревой и Михаилом Шацем, но отвечает Бочаров на них крайне неохотно. Он утверждает, что не было никакого конфликта, их дороги просто разошлись. "Таня сейчас в Испании живет, мы с ней и другими бывшими квнщиками в апреле записали песню о том, что скоро самоизоляция закончится, и все будет хорошо", – поделился юморист.

Сегодня у Андрея Бочарова растет маленький сын. Он является примерным отцом и проводит с ребенком много времени. "Сейчас ходим с ним на каток. Ребенку четыре года, он замечательный, очень на меня похож", – рассказал любящий папа. Свои отношения с возлюбленной артист напрочь отказывается обсуждать. "Обратил внимание: чем чаще какая-то пара появляется на обложках, тем выше шанс, что они разойдутся. Так что я лучше свою личную жизнь подержу в тени", – объяснил он свое решение.

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Автор: 27 января 2021, 10:10 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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твоя танюська-лимпапуська на анальном митинге своей лошадиной мордой светила с ершиком в руках.
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