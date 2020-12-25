Убитый горем Ургант тяжело переживает разрыв со сбежавшей дочерью

Недавно Иван Ургант рассказал журналистам, что для него самым тяжелым событием этого года стало закрытие границ. Для него это обозначало разлуку с дочкой. Огромное расстояние между ними и невозможность его преодолеть выбили Ивана из колеи.
"Я так люблю путешествовать, менять картинку, что невозможность пересечь границу и оказаться где-либо, наверное, далась тяжелее всего. В первую очередь, конечно, я хотел бы оказаться в Нью-Йорке, где учится моя дочь. В январе будет ровно год, как я её не видел", – трогательно поделился артист.
Также он рассказал, что у дистанционного формата жизни есть лишь один плюс и очень много минусов. По мнению Урганта, плюсом является возможность не тратить время на дорогу.
"Надо смотреть в глаза человеку, а не в экран. Это совершенно точно.
Невозможность обнять человека, потрогать его, пожать ему руку. Для меня это
основной минус", – отметил ведущий. Однако он упомянул, что именно этот год помог всем осознать,
что наша страна прекрасна.
"Мы живём в большой красивой стране, и у нас есть
возможность сесть в машину и поехать куда-нибудь, остановиться в красивых
местах, погулять, переночевать, полюбоваться", – сообщил он. Артист рассказал, что многие его знакомые лишний раз убедились в этом, как и он сам.
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