Убитый горем Ургант тяжело переживает разрыв со сбежавшей дочерью

Телеведущий редко говорит о своей личной жизни и переживаниях. Помимо собственных детей, он воспитывает детей супруги Натальи Кикнадзе от предыдущего брака. Однако его падчерица Эрика уже достаточно давно живет в США.

Недавно Иван Ургант рассказал журналистам, что для него самым тяжелым событием этого года стало закрытие границ. Для него это обозначало разлуку с дочкой. Огромное расстояние между ними и невозможность его преодолеть выбили Ивана из колеи.

"Я так люблю путешествовать, менять картинку, что невозможность пересечь границу и оказаться где-либо, наверное, далась тяжелее всего. В первую очередь, конечно, я хотел бы оказаться в Нью-Йорке, где учится моя дочь. В январе будет ровно год, как я её не видел", – трогательно поделился артист.

Также он рассказал, что у дистанционного формата жизни есть лишь один плюс и очень много минусов. По мнению Урганта, плюсом является возможность не тратить время на дорогу.

"Надо смотреть в глаза человеку, а не в экран. Это совершенно точно. Невозможность обнять человека, потрогать его, пожать ему руку. Для меня это основной минус", – отметил ведущий. Однако он упомянул, что именно этот год помог всем осознать, что наша страна прекрасна.



"Мы живём в большой красивой стране, и у нас есть возможность сесть в машину и поехать куда-нибудь, остановиться в красивых местах, погулять, переночевать, полюбоваться", – сообщил он. Артист рассказал, что многие его знакомые лишний раз убедились в этом, как и он сам.

