Жену Вдовиченкова срочно госпитализировали с серьезным заболеванием

Как сообщают СМИ, скорую вызвал Владимир Вдовиченков после того, как его супруга пожаловалась на сильные боли в животе. Елена Лядова была экстренно госпитализирована в больницу имени Боткина. Говорят, у актрисы обострилось гинекологическое заболевание.
Вдовиченков и Лядова поженились в 2015 году, но с тех пор артисты так и не обзавелись общими детьми. Несколько лет назад активно муссировался слух о том, что Елена ждет ребенка. Однако позже актриса опровергла эту информацию. Тогда она посетовала на фейковые аккаунты, которые распространяют ложные данные.
Напомним, Елена – четвертая жена Владимира. Вторая супруга Анна в 1993 году подарила актеру сына Леонида. В 2005-ом артист обзавелся дочерью Вероникой. Матерью девочки является актриса Ольга Филиппова, с которой Вдовиченков состоял в романтических отношениях десять лет.
Ранее "Дни.ру" писали, что супруг Елены Лядовой публично выразил соболезнования родственникам скончавшегося в декабре Валентина Гафта. Владимир Вдовиченков считает, что смерть этого артиста – большая потеря для страны. Он вспомнил, как работал вместе с великим актером.
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